Частину будівлі буквально знесло: у Києві після атаки знищено VARUS, – ЗМІ

Росія у ніч на 8 вересня масовано атакувала Київ. Внаслідок удару серйозно пошкоджено супермаркет VARUS.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Що відомо про атаку на супермаркет?

У ніч проти 8 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Унаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав супермаркет VARUS у Солом’янському районі столиці.

Частину будівлі магазину фактично зруйновано. На місці також утворилася велика вирва, що свідчить про потужність удару.

Російська атака сильно пошкодила VARUS у Києві / Фото "РБК-Україна"

Наслідки атаки наразі ліквідовують відповідні служби. Інформація про можливих постраждалих та інші пошкодження уточнюється.