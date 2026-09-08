8 вересня, 11:20
Частину будівлі буквально знесло: у Києві після атаки знищено VARUS, – ЗМІ
Росія у ніч на 8 вересня масовано атакувала Київ. Внаслідок удару серйозно пошкоджено супермаркет VARUS.
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Що відомо про атаку на супермаркет?
У ніч проти 8 вересня російські війська вкотре атакували Київ. Унаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав супермаркет VARUS у Солом’янському районі столиці.
Частину будівлі магазину фактично зруйновано. На місці також утворилася велика вирва, що свідчить про потужність удару.
Російська атака сильно пошкодила VARUS у Києві / Фото "РБК-Україна"
Наслідки атаки наразі ліквідовують відповідні служби. Інформація про можливих постраждалих та інші пошкодження уточнюється.