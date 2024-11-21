Ворог вдарив по Костянтинівці: пошкоджено понад десяток багатоповерхівок, є поранені

Російські окупанти не припиняють бити по містах України. Під прицілом ворога вкотре опинилася Костянтинівка.

Так, внаслідок удару є поранені. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Донецької ОВА.

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Атака по Костянтинівці

Ввечері 21 листопада ворожі сили скинули на Костянтинівку дві керовані авіабомби. В ОВА повідомили, що внаслідок атаки росіян постраждало 6 людей.

За даними глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, постраждалим від 60 до 85 років.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу. Відомо, що одна людина перебуває у важкому стані.

Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлова будівля, газогін та лінію електропередач,

– повідомили в ОВА.

В Донецькій обласній прокуратурі розповіли деталі атаки. Там зазначили, що, за даними слідства, 21 листопада о 17:00 росіяни завдали 2 авіаудари, ймовірно, "ФАБ-250" з модулем УМПК по Костянтинівці. Під прицілом окупантів опинився житловий мікрорайон. Внаслідок ворожої атаки 6 цивільних зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Вони перебували у своїх оселях.

Там додали, що у 4 жінок та двох чоловіків діагностовано мінно-вибухову й черепно-мозкову травми, осколкові поранення і різані рани тіла. Їм надається кваліфікована медична допомога. Одна з постраждалих перебуває у важкому стані.