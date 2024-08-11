У Краматорську ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту: загинула людина, є поранені

Російські окупанти вже дві ночі поспіль атакують Краматорськ Донецької області. На жаль, є руйнування та поранені.

Російські загарбники напередодні, 10 серпня, ракетою влучили в об'єкт критичної інфраструктури, серйозно пошкодивши його, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку ворога по Краматорську

Краматорська міська рада заявила, що місто знов зазнало ворожого обстрілу.

Є постраждалі та руйнування. Працюють всі відповідні служби над ліквідацією,

– заявила місцева влада.

У Донецькій ОВА розповіли, що росіяни другий ранок поспіль атакують Краматорськ. Вночі проти 11 серпня вороги знову вдарили по інфраструктурному об'єкту.

Вадим Філашкін пояснив, що станом на ранок 11 серпня відомо про 4 поранених. Зокрема:

1 людина у важкому стані – її оперують,

2 зазнали легких поранень – їм надали необхідну медичну допомогу,

ще 1 людина – не потребує допомоги.

У обласній військові адміністрації уточнили, що остаточні дані про руйнування та кількість поранених ще встановлюють.

Наслідки атаки росіян по Краматорську / Фото міської ради

У міській раді уточнили, що внаслідок атаки ворога станом на 10:33 вже п'ятеро осіб, двоє комунальників у важкому стані.

Трьох чоловіків 52, 59, 73 років, а також 42 і 56-річну жінок ушпиталено. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові й черепно-мозкову травми, поранення тулуба і ніг,

– заявили в Донецькій прокуратурі.

Там зазначили, що внаслідок обстрілу пошкоджені:

багатоквартирні й приватні житлові будинки,

територія підприємства,

торговельні приміщення,

машини.

За попередніми даними прокуратури, Росія атакувала місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

Національна поліція України станом на 11:06 11 серпня повідомила про одну жертву. Ще немає даних про загиблу людину.