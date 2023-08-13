Не просто ж так перекривають рух, – Повітряні сили про свіжі вибухи в районі Кримського мосту
Юрій Ігнат прокоментував нові вибухи у районі Кримського мосту. Він пояснив, що росіяни не даремно перекривали рух на мосту.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що наразі Україна не знає про наслідки вибухів на Кримському мосту. Оскільки росіяни застосували задимлення, щоб приховати пошкодження переправи, пише 24 Канал.
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Які наслідки вибухів на Кримському мосту
Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. У цьому випадку не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається,
– заявив Юрій Ігнат.
Речник припустив, що, ймовірно, супутникові знімки більше розкажуть, чи є там руйнування.
"Не просто ж так перекривають рух", – додав спікер Повітряних сил ЗСУ.
За його словами, подібні інциденти в окупованому Криму, ймовірно, будуть відбуватися й далі, а, можливо, і почастішають.
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Чергові вибухи на Кримському мосту
- Посеред дня 12 серпня на Кримському мосту пролунали вибухи. Там у небо піднявся дим. Окупаційна так звана "влада" заявила про нібито "успішну роботу ППО".
- Моніторингові телеграм-канали написали про атаку невстановлених дронів. Російське міноборони заявило про нібито атаку ракетою С-200, яку, мовляв, вони збили (хоч збити її фактично неможливо).
- Згодом орієнтовно о 15:06 12 серпня вибухи пролунали знову в районі Керчі. Тоді росіяни знову зробили "димову завісу", щоб не показувати наслідки прильотів. Далі рух мостом перекривали на декілька годин, там утворився затор на понад тисячу автомобілів.
- Військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснював, що внаслідок попередньої "бавовни" на світлинах не було пошкодження зверху мосту. Якщо й цього разу атакували надводні дрони, то наслідки мали б бути схожими.