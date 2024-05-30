Ніби гра "морський бій", – ексспівробітник СБУ про атаку по Криму

Українські військові успішно атакували корабельно-катерний склад росіян у тимчасово окупованому Криму. Так знищили ворожі катери та уразили пороми.

Це 24 Каналу прокоментував ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що це прекрасний результат. Він додав, що катери належали російським прикордонникам. Зазначимо, що вночі на півострові чули щонайменше десяток вибухів.

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"Це – частина ФСБшників. Вони перебували у відкритому морі – у прибережній частині. З моменту оголошення сигналу "повітряної тривоги" була команда "усі додому". Відкрили понтони, щоб кораблі могли спокійно зайти в бухту", – сказав Ступак.

Саме у цей час українські безекіпажні катери скористалися "вікном можливостей". Вони прослизнули у гавань і влучили у пришвартовані російські судна. Це зухвала тактика, яка свідчить про те, що українські розвідники, можливо, не один місяць спостерігали за діями росіян під час оголошення "повітряної тривоги". Так українські бійці виявили прогалину в окупантів, вдало нею скористалися та знищили декілька ворожих катерів.

Це як стара дитяча гра – "морський бій". Можна "викреслювати" окремі кораблі,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

Також унаслідок атаки ракетами ATACMS були пошкоджені ворожі пороми. Це серйозні плавзасоби, які не можна побудувати за тиждень чи за місяць.

"Ніколай Патрушев, який на посаді помічника Путіна відповідає за кораблебудівництво, можливо, йому буде поставлено це "почесне" завдання – відновити російський флот у Чорному морі – як цивільний, так і військовий", – припустив Іван Ступак.

Вибухова ніч на півострові