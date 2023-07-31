Знищено 3 поверхи у будинку та технікум, – МВС про масштаби руйнувань у Кривому Розі

Росія атакувала Кривий Ріг двома ракетами, які поцілили в житловий будинок та навчальний заклад. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що ворог вдарив по місту о 9:02 31 липня.

Варто зазначити, що повітряну тривогу оголосили тільки о 9:03 – за хвилину після вибухів. Глава МВС Ігор Клименко розповів у ефірі телемарафону, що Росія вдарила майже по центру міста, пише 24 Канал.

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Які наслідки прильоту по Кривому Розі

Знищено кілька поверхів – від 5 по 8 дев'ятиповерхового житлового будинку і знищено також технікум Політехнічного інституту міста Кривий Ріг. На цей момент (10:52 – 24 Канал) 20 осіб зазнали поранень, двоє загинуло, близько 5 – 7 осіб знаходяться під завалами,

– заявив Ігор Клименко.

За його словами, на місці терміново розгорнули роботу відповідної рятувальної техніки, щоб якнайшвидше розібрати завали та врятувати людей. Міністр розповів, що:

у першому під'їзді житлового будинку чотири поверхи знищено повністю;

вони двічі зробили поквартирний обхід, є поранені люди. Такий обхід провели й в сусідніх під’їздах, щоб надати швидку допомогу маломобільним людям;

будівля технікуму практично розбита вщент.

Ігор Клименко запевнив, що на двох місцях прильоту розгорнули штаби, при яких працюють рятувальники, поліція, СБУ, місцева влада.

На думку міністра, людей з будинку відселятимуть, адже там знищені залізобетонні конструкції та перекриття. Спеціалісти мали оцінити ступінь руйнувань і можливість використання будівлі надалі.

Чи були в технікумі люди в момент удару по Кривому Розі

Ігор Клименко розповів, що приміщення технікуму зранку 31 липня "практично пустувало".

На першому поверсі знаходилось кафе, куди заходили цивільні люди. Поруч знаходився підрозділ національної поліції, який також постраждав внаслідок цього удару,

– заявив глава МВС.

За його словами, постраждали дуже багато пересічних людей, які перебували на тротуарах біля технікуму. Станом на 10:55 31 липня рятувальники ще розбирали завали.

Багатоповерхівка та технікум розташовані за різними адресами

Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий розповів, що станом на 10:56 рятувальники намагаються загасити осередки пожеж. У житловому будинку вогонь сягав 70 квадратів, його локалізували. Окрім того, працівники ДСНС розбирають завали.

"Врятовано дитину 2013 року народження", – розповів пресофіцер ДСНС.

За його даними, вони залучили максимальну кількість людей, щоб допомогти. На місці також працюють психологи.

Окрім того, Олександр Хорунжий уточнив, що навчальний заклад та багатоповерхівка розміщені за різними адресами. Щодо того, чи були там військові об'єкти, полковник сказав, що не може прокоментувати.

Росія атакувала Кривий Ріг: коротко