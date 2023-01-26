Вночі окупанти вдарили по Куп'янську: знищене авто правоохоронця, пошкоджені будинки
Джерело:Олег Синєгубов
Російські окупанти продовжили атакувати Харківську область. Вдарили по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.
Попередньо відомо, що атакували росіяни ракетами та артилерією. Про стан людей розповіли у місцевій швидкій.
До теми Росіяни обстріляли навчальний заклад та сектор багатоповерхівок на Харківщині: є поранені
Що відомо про атаку росіян
Вночі (проти 26 січня – 24 Канал) у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо – С-300. На щастя, без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції,
– розповів Олег Синєгубов.
За даними глави ОВА, протягом доби 26 січня в Куп'янську росіяни били артилерією. Як наслідок, пошкодили житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.
Окрім того, пошкодження є і в інших населених пунктах. Зокрема:
- у селищі міського типу Дворічна – приватний житловий будинок;
- у Вовчанську – житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.
️В Обласному центрі екстреної медичної допомоги запевнили, що за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксували.
️Атаки росіян на Харківщині: коротко
- 16 січня російські окупанти обстріляли навчальний заклад та сектор багатоповерхівок в Куп'янському районі. За даними кореспондентки з Харкова Анни Черненко, в Куп'янську росіяни вдарили по сектору багатоповерхівок.
- Там під будинком утворилася величезна вирва, вибиті вікна і пошкоджено стіни. Внаслідок удару є двоє людей поранені: 65-річній жінці надали допомогу на місці, 41-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.
- Варто пригадати, що 14 січня вороги вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові. На жаль, саме тому місто та область залишалось без світла.