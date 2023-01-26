Вночі окупанти вдарили по Куп'янську: знищене авто правоохоронця, пошкоджені будинки

Російські окупанти продовжили атакувати Харківську область. Вдарили по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

Попередньо відомо, що атакували росіяни ракетами та артилерією. Про стан людей розповіли у місцевій швидкій.

До теми Росіяни обстріляли навчальний заклад та сектор багатоповерхівок на Харківщині: є поранені

Що відомо про атаку росіян

Вночі (проти 26 січня – 24 Канал) у Куп'янську зафіксовано "приліт" ракети, попередньо – С-300. На щастя, без жертв та постраждалих. Зруйновано особисте авто співробітника Нацполіції,

– розповів Олег Синєгубов.

За даними глави ОВА, протягом доби 26 січня в Куп'янську росіяни били артилерією. Як наслідок, пошкодили житловий будинок, магазин запчастин, об'єкт цивільної промисловості.

Окрім того, пошкодження є і в інших населених пунктах. Зокрема:

у селищі міського типу Дворічна – приватний житловий будинок;

у Вовчанську – житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти та об'єкт цивільної промисловості.

️В Обласному центрі екстреної медичної допомоги запевнили, що за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксували.

️Атаки росіян на Харківщині: коротко

16 січня російські окупанти обстріляли навчальний заклад та сектор багатоповерхівок в Куп'янському районі. За даними кореспондентки з Харкова Анни Черненко, в Куп'янську росіяни вдарили по сектору багатоповерхівок.

Там під будинком утворилася величезна вирва, вибиті вікна і пошкоджено стіни. Внаслідок удару є двоє людей поранені: 65-річній жінці надали допомогу на місці, 41-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої важкості.

Варто пригадати, що 14 січня вороги вдарили по об'єктах критичної інфраструктури в Харкові. На жаль, саме тому місто та область залишалось без світла.

26 січня Олег Синєгубов повідомив, що є велика загроза ракетних ударів по Харківщині. Він закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись в укриттях до відбою.