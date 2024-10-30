Очевидець зняв прильоти 29 жовтня по Луганську: відео потужних вибухів

Потужні вибухи пролунали вранці 29 жовтня у тимчасово окупованому Луганську. Очевидець зняв відео наслідків атаки та вторинної детонації.

Кадри поширюють у телеграм-каналах, передає 24 Канал. На них видно, що приліт був доволі потужним.

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Відео потужного прильоту по Луганську

Стовп диму бачили мешканці усіх районів тимчасово окупованого Луганська. Сили оборони там могли атакувати російські військові склади.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, на них, ймовірно, Росія зберігала боєприпаси, які постачала на лінію фронту. Там також могла бути деяка техніка.

Такій потужній атаці передувала ефективна діяльність українських партизанів.

До слова, OSINT-дослідники зі спільноти "КіберБорошно" визначили, що обстріл стався поблизу руїн сховища бронетанкової техніки.

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