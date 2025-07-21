Обстріл зруйнував звичне життя: у Львові рекордсменка з написання Радіодиктанту втратила дім

У Львові від російського обстрілу постраждало житло Христина Гоянюк, яка відома тим, що написала всі щорічні Радіодиктанти національної єдності без помилок. Наразі жінка потребує фінансової допомоги.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення акторки Римми Зюбіної.

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Що відомо про наслідки атаки для родини багаторазової переможниці Радіодиктанту?

Львів'янка Христина Гоянюк щорічно пише національний Радіодиктант та майже всі з них написала без помилок. Російський обстріл Львова, що відбувся 12 липня, торкнувся української рекордсменки. Її квартира потрапила під уламки ворожого БпЛА.

12 липня у Львові, під час російської ворожої атаки на місто, була повністю зруйнована квартира пані Христини. Слів бракує, аби описати розпач і біль, який я почула в голосі пані Христини,

– написала Римма Зюбіна, яка була знайома із львів'янкою.

Акторка додала, що влада міста надає допомогу постраждалій, аби вона могла мати житло, але для цього потрібен час. Нараз ж Христина Гоянюк потребує допомоги небайдужих.

Зюбіна зазначила, що для пані Христини важливо чути слова підтримки та мати хоч якісь гроші на життя. Тому акторка пропонує громадянам допомогти львів'янці хоча б кількома гривнями.

Римма Зюбіна розповідає, що Христина Гоянюк має життя, наповнене яскравими емоціями, незабутніми подорожами та романтикою, але лише одна мить може зруйнувати звичний побут. Саме так, на жаль, і трапилося в житті щорічної учасниці Радіодиктанту.

Нагадаємо, внаслідок атаки по Львову травмувалися 12 людей. У місті ушкоджень зазнали 51 будинок, понад 19 автомобілів та 3 корпуси Львівської політехніки. Найбільше руйнувань сталося в Залізничному та Галицькому районах. 28 львів'ян того дня втратили будинок.