З Москви втікатимуть родичі наближених до Путіна, – Преображенський про реакцію на атаку дронів

Нещодавня атака дронів по Москві дещо сколихне місцеву еліту та, зокрема, людей, які наближені до російського диктатора Владіміра Путіна. Їм точно буде некомфортно залишатися в Москві.

Таку думку 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, атака дронів по Москві продемонструвала, що ніяка російська ППО не здатна захистити усю територію Росії.

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Єдине, що тамтешня ППО може прикрити – певні території довкола важливих для режиму об'єктів. А просте населення – не надто захищене.

Видно, що ніяка система ППО нічого в Росії не захистить. Максимум – малі периметри безпеки навколо урядових об'єктів,

– зауважив Преображенський.

Російський диктатор Владімір Путін почав виправдовуватися за ранкову атаку безпілотниками. Він назвав роботу ППО "задовільною" і одразу ж заговорив, що захистити усю Москву досить складно.

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Родичі російської еліти тікатимуть з Росії

Як припустив Преображенський, російські еліти, як і більшість людей, боятимуться більше не за себе, а за близьких та рідних. Тому цілком ймовірно, що найближчим часом різні "мажорчики" з Росії приїдуть в Дубаї чи навіть в країни Європейського Союзу, адже санкції досі дещо "діряві".

Можемо очікувати на появу великої кількості друзів та родичів найближчого оточення Путіна в Європі чи в Об'єднаних Арабських Еміратах. Навряд чи їх будуть евакуювати у Владивосток,

– зауважив Преображенський.

Атака дронів по Москві: коротко