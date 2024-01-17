В Одесі у постраждалому будинку не залишилося жодної вцілілої квартири, – ЗМІ
Джерело:"Думская"
Одеське місцеве видання заявило, що у постраждалому від атаки багатоповерховому будинку не залишилося жодної квартири, яка вціліла.
Окрім цього, поряд з будинком дві величезні вирви. Журналісти також показали кадри з місця трагедії.
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Наслідки удару по будинку
На фото можна побачити, як виглядає пошкоджений будинок в Одесі внаслідок обстрілу. Журналісти стверджують, що постраждала абсолютно кожна квартира.
Натомість у ДСНС повідомили, що частково зруйновано фасад будинку на площі 100 квадратних метрів. Всього вибуховою хвилею пошкоджено 8 та вогнем знищено 4 автівки.
Рятувальники додали, що внаслідок ворожої атаки сталось загоряння газової труби, 4-х припаркованих легкових автомобілів, балконів на 3-му та 4-му поверхах та квартири на 2-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Також відомо, що один з осколків пошкодив трасу теплопостачання. На місці працюють комунальники та правоохоронці.
Вночі окупанти здійснили атаку "Шахедами"
- У Повітряних силах повідомили, що цієї ночі окупанти запустили по Україні 20 БпЛА. Сили ППО збили 19 "Шахедів".
- Дрони збивали у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Також агресор вдарив двома зенітними керованими ракетами С-300 в напрямку Харкова. На жаль, там внаслідок атаки загинула 1 людина.