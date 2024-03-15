Атака по Одесі: у міській раді відповіли, чи є постраждалі в закладах освіти
Росія вдень 15 березня атакувала Одесу ракетами. У місті пролунали потужні вибухи. На жаль, є постраждалі.
Наразі уточнюються усі дані щодо наслідків атаки. Водночас у міськраді Одеси повідомили, що у закладах освіти діти не постраждали.
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До уваги батьків! За інформацією закладів освіти, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці,
– наголосили в міськраді.
Росія завдала ракетних ударів по Одесі
На Півдні об 11:01 15 березня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що у напрямку Одеси ворог запустив ракети, а вже за кілька хвилин – пролунали 2 потужні вибухи.
Минуло ще кілька хвилин, й ворог завдав повторних ударів. На жаль, є постраждалі.
Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні уточнюються,
– повідомили в Одеській ОВА.
Як писали моніторингові телеграм-канали, росіяни могли завдати ударів балістичними ракетами.
Унаслідок атаки загинули фельдшер та рятувальник
Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетної атаки також є жертви. Так, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.
Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога,
– додав Кіпер.
Фотографи Костянтин і Влада Ліберови повідомляють, що внаслідок ракетної атаки постраждало понад 30 осіб.
Ворог масовано атакував Одесу 11 березня
- У ніч проти 11 березня окупанти вкотре атакували Одещину. Силам та засобам ППО вдалося збити 10 дронів-камікадзе, однак влучань уникнути не вдалося.
- Зокрема в Одеському районі було уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Ударною хвилею було вибито скло у приватних будинках навколо, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.
- На щастя, під час масованої атаки 11 березня ніхто не постраждав.