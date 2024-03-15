Атака по Одесі: у міській раді відповіли, чи є постраждалі в закладах освіти

Росія вдень 15 березня атакувала Одесу ракетами. У місті пролунали потужні вибухи. На жаль, є постраждалі.

Наразі уточнюються усі дані щодо наслідків атаки. Водночас у міськраді Одеси повідомили, що у закладах освіти діти не постраждали.

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До уваги батьків! За інформацією закладів освіти, всі діти, що перебували в школах та садочках, в безпеці,

– наголосили в міськраді.

Росія завдала ракетних ударів по Одесі

На Півдні об 11:01 15 березня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили, що у напрямку Одеси ворог запустив ракети, а вже за кілька хвилин – пролунали 2 потужні вибухи.

Минуло ще кілька хвилин, й ворог завдав повторних ударів. На жаль, є постраждалі.

Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі. На місці працюють всі відповідні служби. Данні уточнюються,

– повідомили в Одеській ОВА.

Як писали моніторингові телеграм-канали, росіяни могли завдати ударів балістичними ракетами.

Унаслідок атаки загинули фельдшер та рятувальник

Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетної атаки також є жертви. Так, загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога,

– додав Кіпер.

Фотографи Костянтин і Влада Ліберови повідомляють, що внаслідок ракетної атаки постраждало понад 30 осіб.

Ворог масовано атакував Одесу 11 березня