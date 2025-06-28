Дрони рухались незвичними маршрутами: деталі атаки "Шахедів" по Одесі

Росія вкотре атакувала Україну. У ніч проти 28 червня 2025 року під ураженням ворожив БпЛА опинилась Одеса. На жаль, є руйнування, постраждалі та загиблі.

У багатоповерхівку прилетів "Шахед", горіло кілька поверхів, відомо про загибель подружжя. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що збільшився список постраждалих до 14 людей, з яких 6 перебуває на стаціонарному лікуванні у медичних закладах, троє у важкому стані, решта, після наданої допомоги, має змогу лікуватись вдома.

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Нічна атака по Одесі

Сергій Братчук підкреслив, що Росія цілеспрямовано атакувала житловий комплекс в Одесі.

Хочу відзначити, що Сили протиповітряної оборони максимально знищували на підступах до міста ворожі "Шахеди", адже їх було багато. Їм вдалося максимально це зробити, адже наслідки були б набагато гіршими,

– сказав він.

Крім того, рятувальникам було доволі складно працювати, адже окупанти застосовували вже звичну цинічно тактику – після атаки завдавали ударів ще раз. Попри це, всі, кому потрібна була допомога, її отримали одразу.

Маршрути були дуже заплутаними. Це була атака на критичну цивільну інфраструктуру та житлову забудову. Не мовиться про військові об'єкти, лише цивільні, лише терор,

– зазначив Сергій Братчук.

Варто додати, що під час нічної атаки на Одесу один з "Шахедів" влучив у 21-поверховий житловий будинок. Пожежа охопила квартири з 7 по 10 поверхи, багато помешкань зазнали значних руйнувань – повибивало вікна, знищено меблі та особисті речі мешканців.