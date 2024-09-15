Били "Іскандерами": в прокуратурі розповіли деталі терористичного удару Росії по Одещині
Джерело:Офіс генпрокурора
Внаслідок удару Росії по Одеській області є загиблі та поранена. Правоохоронці розпочали розслідування.
В Офісі генпрокурора розповіли подробиці російського удару, який призвів до гибелі двох людей.
Дивіться також Носії "Калібрів" у Чорному морі готові до застосування: що відомо про ці ворожі ракети
Ворог атакував цивільну та транспорту інфраструктуру
За даними слідства, окупанти атакували цивільну інфраструктуру області 14 вересня близько 20:20. За попередніми даними, ворог вдарив двома балістичними ракетами "Іскандер-М".
Між оголошенням про небезпеку та вибухами минуло близько хвилини, тож у жителів області не було часу відреагувати.
Що відомо про постраждалих
Відомо, що внаслідок цієї атаки в Одеському районі загинули двоє людей: 62-річний чоловік та його 66-річна дружина. На момент обстрілу вони перебували у своєму будинку, який тепер повністю зруйнований.
Також постраждала ще одна місцева жителька, її госпіталізували з осколковими пораненнями.
Крім цього, у щонайменше 13 приватних будинках пошкоджено фасади, дахи, вибито вікна і двері.
Наслідки обстрілу Одещини: фото Офісу генпрокурора
Наразі правоохоронці все ще проводять огляд та встановлюють повний перелік руйнувань та пошкоджень. Вони розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 2 ст. 438 КК України.