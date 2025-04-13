У Варшаві вшанували памʼять загиблих після ракетної атаки по Сумах

У центрі Варшави десятки українців зібралися біля Палацу культури та науки, аби вшанувати памʼять загиблих від російського удару по Сумах. Цинічна атака забрала життя десятків цивільних.

Про це передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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Що відомо про акцію після атаки на Суми у Варшаві

Люди вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Українці вийшли з прапорами, плакатами та свічками. До середмістя також принесли дитячі іграшки.

Я вийшла з плакатом 618, бо саме стільки українських дітей вбила Росія. І це цифра, яку порахувала Генпрокуратура України. Це та цифра, яка установлена слідчими діями, а насправді ця цифра більша,

– сказала Ольга Касьян, керівниця UA HUB, організаторка акції.

Зауважимо, станом на вечір відомо про 34 загиблих внаслідок атаки на Суми, серед них – дві дитини. Також унаслідок атаки постраждало 117 осіб, серед яких – 15 дітей. Наразі до лікарень госпіталізовано 68 поранених, з яких восьмеро – у важкому стані.