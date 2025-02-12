Ігнат розповів деталі про нічний обстріл України та роботу систем ППО

У ніч на 12 лютого російські окупанти здійснили масований повітряний удар по Україні, використовуючи балістичні ракети, безпілотники Shahed та дрони-імітатори. Юрій Ігнат розповів деталі про атаку.

Як розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Росія вкотре атакувала Київщину балістичними ракетами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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У Києві чули з десяток вибухів

Росіяни можуть застосовувати "Іскандер-М", зенітні ракети С-400, "Кинджали" або північнокорейські KN-23. Для знищення таких загроз необхідні потужні системи ППО, зокрема Patriot. Завдяки ним цієї ночі було знищено всі 6 ракет, які летіли на Київщину.

Українці у соцмережах повідомляли про понад 10 вибухів, хоча було збито 6 ракет. Ігнат пояснив, що вибухи можуть бути різного характеру.

Коли збита ракета падає на землю, це вже вибух. Перед цим йде вихід зенітних ракет, теж йде характерний вибух, як хлопок. Потім підрив у повітрі в результаті влучання. Відповідно, може в повітрі розірватися і ворожа балістична ракета. Потім це падає вниз у виді фрагментів – теж може бути вибух на землі,

– сказав він.

До того ж, як зауважив офіцер, для збиття балістичної ракети може бути застосована не одна, а дві зенітні керовані ракети.

Щодо атаки безпілотників, вона була типовою – окупанти випустили 123 дрони, майже стільки ж, як і попередньої ночі (124). Їх так само запускали з півночі та Ростовської області. Більшість збитих БпЛА були "Шахедами", але також застосовувалися дрони-імітатори, які ворог використовує для створення хибних цілей та ускладнення роботи ППО.

Зазвичай їх запускають 50 на 50, тобто половина ударних БпЛА типу Shahed, а половина імітаторів. Вони запускають їх для ускладнення повітряної обстановки як хибні цілі: одразу ми не знаємо напевне, це бойовий дрон чи імітатор. Вже в результаті бойової роботи це стає зрозуміло. Зазвичай ті дрони-імітатори просто падають на землю без наслідків,

– пояснює Ігнат.

На жаль, внаслідок цієї атаки є загиблі та постраждалі серед мирного населення, оскілька атаку була досить потужною. Окрім Київщини, удари завдали по Кривому Рогу, Сумщині, Полтавщині та Чернігівщині.

Ігнат наголосив, що Україна потребує більше засобів ППО та ракет для захисту своїх міст та критичної інфраструктури.