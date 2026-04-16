Російське міноборони прокоментувало нічний терор, який влаштувало Україні

Міноборони Росії прокоментували атаку на Україну. Удари ворога тривали фактично цілу добу – з 7 ранку 15 квітня до 7 ранку 16 квітня.

Окупанти навіть створили інфографіку, у якій вказали начебто втрати України за цей день. Про це пишуть росЗМІ.

Дивіться також "Росія не могла цього не знати": у Дніпрі зруйновано будинок із центром православної культури МП

Що заявили у Міноборони Росії?

Міністерство оборони Росії у своїй добовому зведенні заявило про нібито "масований удар відплати" по об’єктах оборонно-промислового комплексу України.

Також російська сторона оприлюднила інфографіку, в якій навела дані про так звані втрати ЗСУ за добу. Зокрема, за їхньою інформацією:

• військовослужбовці – 1055

• безпілотні літальні апарати – 270

• танки та інші бойові броньовані машини – 15

• бойові машини реактивних систем залпового вогню – 1

• гармати польової артилерії та міномети – 9

• одиниці військової автомобільної техніки – 67

Ці дані поширило російське агентство разом із посиланням на міноборони Росії. Українська сторона подібні цифри не підтверджувала.

Як Росія змінила тактику атак?

Під час масованої атаки 15 – 16 квітня Росія застосувала нову схему обстрілів, яка суттєво відрізняється від попередніх. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, перша хвиля включала крилаті ракети. Росія випустила 20 ракет типу Х-101, з яких 19 були знищені силами ППО. Лише одна ракета досягла цілі.

Друга хвиля була значно небезпечнішою – ворог застосував балістичні ракети. Загалом було випущено 19 ракет типу "Іскандер-М" або С-400, які атакували Київ, Дніпро, Харківщину та Одещину. Українській ППО вдалося перехопити лише 8 із них.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона демонструє високу ефективність проти крилатих ракет, зокрема завдяки використанню тактичної авіації та літаків F-16. Водночас балістичні ракети залишаються головною проблемою.

Окремою зміною стала і часова тактика ударів. Якщо раніше Росія атакувала переважно під ранок, то цього разу частину крилатих ракет було запущено ще ввечері.

Перед основною атакою ворог також провів "розвідку боєм". У ніч на 15 квітня Росія запустила понад 300 безпілотників по території України, що могло бути підготовчим етапом до подальшого масованого удару.

Що насправді атакувала Росія?