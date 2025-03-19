Після розмови з Трампом Росія запустила 150 дронів по енергетиці та лікарнях, – Зеленський

Кожна ніч в Україні – це робота сил протиповітряної оборони. Уночі 19 березня, після заяви Владіміра Путіна про припинення ударів по енергетичним об'єктам, на нашу країну летіли 150 дронів.

Про це Володимир Зеленський розповів на спільній із президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції, передає 24 Канал. Росія знову атакувала енергетику, транспорт і лікарні.

Дивіться також Війна – це сутність Путіна, – Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки для України

Що заявив Зеленський

Нагадаємо, 18 березня в розмові з Дональдом Трампом російський диктатор підтримав ініціативу 30-денної відмови від ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Однак уже вночі на Україну летіло 145 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та 4 зенітні керовані ракети С-300.

Слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому (Україні – 24 Канал) потрібна оборонна підтримка, підтримка нашого ППО,

– сказав український президент.

Нагадаємо, в Сумській області ворог уразив 2 лікарні. У медичному закладі Сум вогнеборці гасили пожежу, пошкоджено 4 відділення – понівечена покрівля й комунікації будівлі.

У Краснопільській громаді під час рятувальної операції в лікарні росіяни повторно завдали 5 ударів, частково зруйноване укриття, де перебували пацієнти й персонал. Евакуйовано 60 осіб, ніхто не постраждав.