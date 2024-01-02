Окупанти атакували Черкащину "Шахедами" і ракетами: скільки цілей збили

Росія вночі обстріляла Україну "Шахедами", вранці продовжила атакувати ракетами різних типів. Збили ворожі цілі й у Черкаській області.

Глава Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що люди в регіоні вціліли. На жаль, 31 грудня в Смілі на Черкащині внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка.

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Які наслідки нічної та ранкової атаки ворога

Доба в нас почалась із затяжних тривог. Спершу масована атака дронами, далі – ракетами. Ворог продовжує кривавий терор України. Утім наші оборонці – титани!

– зазначив глава ОВА.

За його словами, в області під час останніх тривог українські військові зуміли збити:

7 "Шахедів";

дві ворожі ракети.

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець запевнив, що люди вціліли й це найголовніше.

"Попередньо без руйнацій, обстеження території триває. Працюють слідчо-оперативні групи", – запевнив посадовець.

Він закликав людей не ігнорувати попередження про небезпеку.

Що відомо про масовану атаку Росії по Україні