20 листопада Росія атакувала Україну сотнями безпілотників та десятками крилатих і балістичних ракет. Сили оборони знешкодили 462 повітряні цілі, проте є влучання на 23 локаціях.

Як сповістили у Повітряних силах, відбиття комбінованого нападу розпочалося о 18:00 19 листопада та тривало до ранку.

Чим та звідки атакував ворог

Напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, мобільні вогневі групи, а також підрозділи РЕБ і безпілотних систем. Станом на 10:30 оборонцям неба вдалося знешкодити переважну більшість засобів ураження.

Для чергового удару російські загарбники застосували широкий спектр озброєння з різних напрямків. Зокрема, ворог випустив балістичні ракети "Іскандер-М" або С-400 та протикорабельні ракети "Циркон" із Ростовської, Брянської та Курської областей.

Крім того, окупанти спрямували по Україні 84 крилаті ракети повітряного та морського базування типів Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", здійснивши пуски з Вологодської області та акваторії Чорного моря.

Паралельно ворог запустив 404 ударні безпілотники типів Shahed (123 з них були реактивними), "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія".

Пуски безпілотників фіксували з Орла, Курська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька, Гвардійського та мису Чауда в Криму.

Скільки цілей збила ППО

За попередніми даними військових, загалом протиповітряна оборона збила та подавила 462 повітряні цілі. Серед ліквідованого озброєння:

3 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400/"Циркон";

79 крилатих ракет Х-101 та "Калібр";

380 безпілотників, серед яких 102 реактивні дрони.

Водночас у Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання ракет і ударних БпЛА на 23 локаціях, а падіння уламків збитих цілей сталося ще на 10 локаціях.

Вранці речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що комбінований удар 20 листопада став однією з найпотужніших атак, а головною ціллю ворога була енергетика.