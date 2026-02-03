Секрет для ворога: Зеленський відмовився розповісти, як Україна відреагує на удар по енергетиці

Відповідь України на цинічний російський удар 3 лютого Володимир Зеленський не публікуватиме. Подальші кроки залишатимуться таємними, аби ворог про них не знав.

Про це президент України розповів на пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Що сказав Зеленський про відповідь на останній ворожий обстріл?

Журналісти запитали Володимира Зеленського, як Україна реагуватиме на новий обстріл з боку Росії, який фактично стався під час енергетичного перемир'я. Президент зазначив, що не розповідатиме про відповідь на російський удар, який Україна планує. Він зазначив, що про кроки військових розповідати не можна.

Що стосується будь-яких наших військових кроків, то ми, зазвичай, намагаємось не інформувати агресора щодо наших планів, щодо наших дій,

– сказав Зеленський.

Український лідер також знову зауважив партнерів та США, зокрема, що Росія порушила енергетичне перемир'я, а тому має нести за це відповідальність.

Варто зазначити! Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Росія здійснила наймасовіший цього року комбінований удар зокрема по енергетиці через те, що таким чином Росія здійснює тиск для подальшої дипломатії. За його словами, коли масштабні наступальні дії на фронті не вдаються, ворог здійснює більший терор та б'є по інфраструктурі.

