Вночі окупанти рясно поливали Південь "Шахедами", ракетами та балістикою: що було під ударом

Вночі росіяни атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Зокрема, від комбінованої атаки ворога постраждала південна частина країни.

Ворог атакував Південь з використанням дронів-камікадзе та різних видів ракет. Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько 2 годин.

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Куди цілив ворог на Півдні країни

У Силах оборони півдня повідомили, що цієї ночі російські війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" по південних регіонах. Окупанти цілились саме по об'єктах енергетики та агропідприємствах.

Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини,

– повідомили захисники.

Наслідки атаки в Одеській області

Сили ППО зуміли збити всі 8 дронів, які атакували Одеську область. Однак уламки одного з них таки частково досягнули своєї цілі, оскільки спричинили пожежу на одному з енергооб’єктів в регіоні.

Внаслідок цього кілька населених пунктів на Одещині знеструмлені.

Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи,

– повідомили в Силах оборони Півдня.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу в Одеській області без світла до 170 тисяч абонентів.

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Наслідки атаки на Херсонщину

Паралельно під час дронової атаки, по Херсонщині росіяни застосували балістику і керовану авіаційну ракету. Вороги поцілили по законсервованому агропідприємству. Люди, на щастя, не постраждали.

Раніше речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк сказала, що Росія комбінує атаки, намагаючись виснажити систему ППО і здобути будь-які перемоги.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що дронами росіяни атакували Херсонський район, а ракети були спрямовані по Бериславському. При цьому він нагадав, що ворог атакує Херсонщину регулярно.

Зокрема за минулу добу росіяни обстрілювали Антонівку, Садове, Тягинку, Інженерне, Михайлівку, Берислав, Кізомис, Золоту Балку, Понятівку, Станіслав, Шляхове, Осокорівку, Львове, Білозерку та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, пошкоджено 2 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, території промислових та сільськогосподарських підприємств, а також складське приміщення. На жаль, через російську агресію 2 людини зазнали поранення.