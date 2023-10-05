Типові ночі та типові удари, – Ігнат прокоментував масовану атаку по Україні
Вночі 5 жовтня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах назвали ці удари "типовими".
На жаль, для України це типові удари й типові ночі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
До теми Потужна робота ППО, влучання на Кіровоградщині: що відомо про нічну атаку по Україні 5 жовтня
Що каже Ігнат про нічну атаку 5 жовтня
У нас типові ночі і типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій, де вони й перебувають. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ, тобто північ від нашої країни,
– розповів речник Повітряних сил.
За його словами, вночі 5 жовтня дрони також летіли з Чауди. Було зафіксовано 29 "Шахедів" різними групами.
"Умовно вони розділились на 15 груп. По одному або по два рухались у бік Миколаївщини. Далі йшли на північ. Потім крутились біля Кропивницького, але їх знищили", – зазначив Ігнат.
Він наголосив: щоб щось ворог застосовував нове цієї ночі – не помічено.
Останній масований обстріл України: що відомо
- Повітряні сили повідомили, що вночі 5 жовтня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку (мис Чауда – ТОТ Крим).
- Усього було зафіксовано пуски 29 ударних БпЛА.
- У підсумку силами та засобами Повітряних сил було знищено 24 "Shahed-131/136" у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.
- Однак армія Росії завдала удару по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині. Виниклу пожежу вдалось оперативно локалізувати, про постраждалих не повідомляють. Однак над областю знищили 9 дронів.