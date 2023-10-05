Типові ночі та типові удари, – Ігнат прокоментував масовану атаку по Україні

Вночі 5 жовтня окупанти атакували Україну дронами-камікадзе. У Повітряних силах назвали ці удари "типовими".

На жаль, для України це типові удари й типові ночі. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що каже Ігнат про нічну атаку 5 жовтня

У нас типові ночі і типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій, де вони й перебувають. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ, тобто північ від нашої країни,

– розповів речник Повітряних сил.

За його словами, вночі 5 жовтня дрони також летіли з Чауди. Було зафіксовано 29 "Шахедів" різними групами.

"Умовно вони розділились на 15 груп. По одному або по два рухались у бік Миколаївщини. Далі йшли на північ. Потім крутились біля Кропивницького, але їх знищили", – зазначив Ігнат.

Він наголосив: щоб щось ворог застосовував нове цієї ночі – не помічено.

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