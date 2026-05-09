Під час перемир'я російський FPV-дрон на Запоріжжі влучив у цивільне авто, водій загинув

У Пологівському районі Запорізької області російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок прямого влучання загинув водій.

Ще двоє пасажирів отримали поранення та були госпіталізовані. Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Що відомо про атаку росіян?

За даними ОВА, удар стався в одному з населених пунктів Пологівського району. Російський FPV-дрон влучив безпосередньо у легковий автомобіль, в якому перебували троє людей.

Унаслідок атаки 67-річний водій загинув на місці від отриманих травм. Ним був 67-річний чоловік.

Крім загиблого, в автомобілі перебували ще двоє пасажирів – 62-річний чоловік і 61-річна жінка. Обидвоє отримали поранення різного ступеня тяжкості – осколкові поранення рук, ніг та інші травми.

Постраждалих оперативно госпіталізували до медичного закладу, де їм надають необхідну допомогу. Інформація про їхній стан уточнюється.

Чи атакувала Росія ще якісь області попри перемир'я?

У ніч на 9 травня російські війська здійснили комбіновану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Під удар потрапили дві області, де зафіксовано руйнування, пожежі та людські жертви.

За даними Повітряних сил, російські війська атакували Україну з 18:00 8 травня. Ворог застосував балістичну ракету типу "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму, а також 43 ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія".

Станом на 08:00 ППО збила або подавила 34 ворожі БпЛА на півдні, півночі та сході країни. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 9 дронів у шести локаціях, а також падіння уламків у двох місцях.

Зокрема, у Сумській області вночі під ударом опинилася Березівська громада. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння. Рятувальники ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи через загрозу повторних обстрілів і відходити в безпечні місця.

Згодом усі осередки горіння вдалося ліквідувати. Інформація про постраждалих у Сумській області не надходила.

На Дніпропетровщині ситуація була гіршою. Майже 20 разів російські війська атакували два райони Дніпропетровської області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено інфраструктуру, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки. Унаслідок атак загинув 35-річний чоловік. Також поранень зазнали троє людей:

39-річна жінка перебуває у важкому стані в лікарні

31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно

Окремо ворог атакував Дубовиківську громаду Синельниківського району. Там пошкоджено підприємство та сільськогосподарську техніку. Внаслідок удару загинула ще одна людина.

Що відомо про перемирʼя?

8 травня Дональд Трамп заявив про досягнення домовленостей щодо триденного перемир'я та масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Пізніше інформацію про домовленість підтвердили і у Києві, і у Москві.

Джерела у владі повідомили 24 Каналу, що Україна погодилася забезпечити безпечне проведення параду на Красній площі в обмін на повернення тисячі українських полонених. За словами співрозмовника, Зеленський окремим рішенням виключив місце проведення параду у Москві з переліку потенційних цілей для українського озброєння. Президент також наголосив, що життя військовополонених є для України значно важливішим за будь-які символічні цілі у Росії.

Попри офіційні заяви про режим тиші, вже після початку перемир'я з'явилися повідомлення про російські обстріли та бойову активність на окремих ділянках фронту. Українська сторона заявила, що реагуватиме дзеркально.

За словами джерела 24 Каналу, якщо Росія не запускатиме ракети та дрони та не вестиме обстрілів, Україна також утримуватиметься від ударів. Однак у разі атак з боку окупантів українські сили відповідатимуть.