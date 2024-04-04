"Отямтеся, ніхто нас не захистить": глава Татарстану зробив несподівану заяву після атаки дронів

Після атаки українських дронів на заводи у Татарстані 2 квітня глава регіону Рустам Мінніханов зробив несподівану заяву. Посадовець закликав керівників підприємств республіки не розраховувати на протиповітряну оборону Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Мінніханов зазначив, що підприємства, які працюють в регіоні, мають захищатися самостійно, передає 24 Канал.

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Глава Татарстану сказав, не розраховувати на ППО Росії

Після атаки на завод "Шахедів" і нафтопереробний завод у Татарстані Мінніханов зібрав республіканський форум з енергетики. Там посадовець несподівано назвав атаки українських безпілотників по регіону "божим знаком".

Всевишній дає нам знак: отямтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, окрім самих себе... Не треба чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання,

– заявив очільник республіки.

Водночас Мінніханов відмовився надати конкретні деталі щодо завдань, які вирішує російська система протиповітряної оборони. Замість цього він закликав окремі підприємства та міста взяти на себе відповідальність за власні заходи захисту.

Варто зазначити, що специфіка того, як цивільне населення має підходити до цього питання також не була деталізована. Мінніханов лише закликав екстрені служби завжди бути готовими до надзвичайних ситуацій.

В ISW пояснили ситуацію з ППО у Росії

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що військові джерела нещодавно повідомили державному виданню країни-агресорки – "Ізвєстия", що російські військові формують мобільні вогневі групи для боротьби з українськими безпілотниками.

Це вказує на те, що Росія може бути не в змозі розгорнути звичайні системи протиповітряної оборони для захисту всіх критично важливих об'єктів Росії,

– наголосили експерти.

В ISW також оцінили, що удари України 2 квітня по заводу "Шахедів" та нафтопереробному заводі у Татарстані, ймовірно, показують значний перелом у здатності нашої держави завдавати дальніх ударів далеко в тил Росії.

Експерти також зазначили, що заява Мінніханова, ймовірно, є відображенням підвищеної стурбованості Росії після ударів 2 квітня та є чітким визнанням і застереженням щодо нездатності Міністерства оборони Росії захистити міста своєї країни та критичну інфраструктуру від ударів українських безпілотників.