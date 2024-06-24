Окупанти цинічно обстріляли Покровськ: кількість постраждалих внаслідок удару зросла

Окупаційна армія Росії вдень 24 червня завдала ракетного удару по Покровську. Так, внаслідок дій росіян є загиблі та постраждалі.

Кількість травмованих продовжує зростати. Що відомо про удар окупантів по Покровську, кількість жертв і постраждалих, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Росія обстріляла Покровськ: 4 людей загинули, ще понад 30 поранені, серед них – діти

Кількість жертв внаслідок удару по Покровську зросла

Станом на 16:00 внаслідок ракетного удару по Покровську загинуло 4 цивільних. Відомо, що ще 40 осіб зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Серед поранених 3 дітей: двоє дівчаток віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець.

Зазначимо, що 24 червня 2024 року, о 12:00, армія країни-агресорки здійснила ракетний обстріл Покровська, що на Донеччині.

"Через півгодини ворог наніс по прифронтовому місту повторний удар. Влучання засобів ураження відбулись по приватному сектору та об'єкту цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні Донецької обласної прокуратури.

У Нацполіції додали, що російські окупанти поцілили 2 ракетами "Іскандер-М" в одну й ту саму локацію з різницею в пів години. Крім цивільних, поранень зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару. Правоохоронці збирали поранених на вулицях, надавали першу допомогу і доставляли їх до лікарень.

Там також додали, що за попередніми даними, пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів.

Внаслідок удару росіян по Покровську є багато постраждалих / Фото Національної поліції України