Росія атакувала Полтавщину: під ударом опинилися промислові та аграрні об'єкти

У ніч на 22 вересня російські війська завдали масованого удару по Полтавській області за допомогою безпілотників. Унаслідок атаки пошкоджено промислові, критичні та аграрні об'єкти.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про атаку

У Кременчуцькому районі атаковано промислове підприємство та об'єкт критичної інфраструктури.

А у Полтавському районі російський БпЛА впав на територію приватного агропідприємства. Пошкоджено господарче приміщення та техніку.

На щастя, в обох випадках люди не постраждали.

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Нагадаємо, що у Вінниці вранці 22 вересня теж пролунав звук вибуху. Перед цим попереджали про рух реактивних БпЛА в напрямку міста. Наразі офіційної інформації про наслідки чи можливі пошкодження немає.