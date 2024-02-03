Ворог на Полтавщині пошкодив заповнене зерносховище: частину врожаю втрачено

Росіяни своїми діями продовжують загрожувати продовольчій безпеці України. Зокрема, унаслідок чергової атаки на Полтавщині було пошкоджене зерносховище.

Відомо, що елеватор був заповнений. Ту частину врожаю, який там зберігався, втрачено.

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На Полтавщині противник влучив у зерносховище

Окупанти 2 лютого атакували Полтавщину.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Через влучання в зерносховище втрачено частину врожаю.

Відомо, що власникам зерна допоможуть з правильним оформленням документів на відшкодування збитків.

Допомагаємо один одному. Обʼєднані спільною метою. Слава Україні!

– наголосив Пронін.

Росіяни пошкодили промисловість Полтавщини

Відомо, що 27 та 28 січня 2024 року Кременчуцький район на Полтавщині зазнав двох серйозних ракетних атак. Унаслідок обстрілів балістичними ракетами "Іскандер-М" був уражений місцевий промисловий об'єкт. Станом на 29 січня він не функціонував.

За словами голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, унаслідок атак не було жертв серед цивільного населення, але завдано суттєвої шкоди промисловості.

Пожежі, що виникли під час ракетних ударів, потребували масштабного залучення рятувальних служб.