Талановиті, чуйні та із жагою до життя: що відомо про вбитих Росією українців у Полтаві 1 лютого

Росія 1 лютого цинічно атакувала Полтаву. Там унаслідок ракетної атаки по житловому будинку загинули 14 людей.

Серед них – сім'я з дитиною, медсестра, волонтерки. 24 Канал розповідає про кількох полтавців, вбитих Росією.

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Росія вбила сім'ю Яворських

Унаслідок ракетної атаки у своїй квартирі на другому поверсі зруйнованого будинку загинула сім'я Яворських – батьки Олена та Дмитро та їхня 9-річна донечка Софія.

Про це повідомив співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк, де працювала Олена з 2015 року.

За освітою вона була вчителем біології.

На смерті дівчинки Софії відреагували у шостій філії Центральної бібліотеки Полтави, яку вона постійно відвідувала.

Софія – юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє,

– написали працівники бібліотеки.

Росіяни вбили сім'ю Яворських / Фото Володимира Поперешнюка

Унаслідок атаки загинула медсестра Олена Скляр

Під час ракетної атаки важкі травми отримала медсестра Олена Скляр. Вона працювала в обласному шкірно-венерологічному диспансері.

Там розповіли, що медики боролися за життя їхньої колеги, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Пішла з життя наша дорога колега, досвідчена медична сестра, чудова людина та прекрасна жінка Олена Петрівна. Вона віддала роки свого життя допомозі пацієнтам, була опорою для лікарів і прикладом людяності та доброти для всіх, хто мав честь працювати з нею. Її щира посмішка, добре серце та професіоналізм назавжди залишаться в наших спогадах,

– згадують Олену у медзакладі.

У Полтаві загинула Олена Скляр / Фото Обласного шкірно-венерологічного диспансеру

Її квартира також повністю зруйнована, усе майно – під завалами.

У жінки залишився лише син.

Росія вбила акторку та волонтерку Анастасію Кольвах

Унаслідок атаки Росії також загинула акторка та співавторка постановок "Театру Сучасного Діалогу" Анастасія Кольвах. Дівчина також активно волонтерила в Артпросторі "Культура" та працювала в ІТ-компанії Web Help Agency.

Настя була всебічно обдарована, вона працювала у сфері культури та в IT. Активно волонтерила і взагалі була світлою людиною. Тож нехай і пам'ять про неї буде світлою та чистою,

– написали в театрі.

У Полтаві загинула Анастасія Кольвах / Фото із соцмереж

Дівчина дбала про тварин, зокрема, прилаштовувала котів у сім'ї. Також був випадок, коли вона врятувала 200 кажанів, які опинилися в одній із квартир.

Окрім цього, Анастасія займалася висадкою дерев з UAnimals, а ще була лектором полтавського кіноклубу "Кінодвіж" та учасницею письменницького клубу "Пишу зараз".

У Полтаві загинула волонтерка Анжела Дарбіян

Ще однією жертвою російської атаки по Полтаві стала 36-річна Анжела Дарбінян та її пес Сьома. Її квартира була на третьому поверсі.

Жінка активно допомагала українській армії, дитбудинкам та безпритульним тваринам. Вона працювала перукарем та мала власний салон.

Мала дуже багато друзів. Любила рибалити та відпочивати на природі… Вона була та буде доброю та щирою людиною з дуже добрим серцем. У неї скоро (8 лютого – 24 Канал) мав би бути день народження,

– розповіла знайома Анжели Вероніка Пронькіна.

У Полтаві загинула Анжела Дарбіян / Фото Суспільного та Вероніки Пронькіної