Росія знала про іноземну делегацію у потязі під час удару, – Зеленський

Володимир Зеленський припустив, що Росія могла знати про присутність іноземних представників у потязі, який атакували дроном 13 вересня поблизу польського кордону. Серед пасажирів були американці та європейці.

Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю CBS News.

Що каже Зеленський про атаку потяга?

Йдеться про удар по локомотиву пасажирського потяга на станції Ягодин у Волинській області, приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. За даними Укрзалізниці, безпосередньо в момент атаки у потязі перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

Водночас спецпотяг, яким їхали європейські політики та представники країн ЄС, перетнув кордон із Польщею раніше, ще до удару. Серед пасажирів цього потяга були колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер.

Коментуючи атаку, Зеленський припустив, що російська сторона могла знати про перебування іноземців у потязі.

Можливо, вони не знали, що там були якісь американці, а можливо, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали. Саме тому, коли в цьому потягу були європейці, американці, велика делегація, і вони атакували,

– сказав президент.

Водночас Укрзалізниця раніше зазначала, що російський дрон влучив у локомотив іншого потяга, тоді як дипломатичний потяг із європейськими представниками вже перетнув польський кордон. За даними компанії, перед атакою пасажирів потяга, який перебував на станції Ягодин, встигли евакуювати.