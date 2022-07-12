Вибухи в окупованому Енергодарі: мер спростував інформацію про "атаку будівлі СБУ"

Вранці 12 липня ЗМІ почали повідомляти, що вночі зайняте окупантами приміщення СБУ в Енергодарі атакували з дронів. За інформацією з певних джерел, було дві атаки за ніч.

Мер Енергодара спростував інформацію про "атаку будівлі СБУ"

Втім, як виявилося, це чергова провокація ворога. Мер Енергодара Дмитро Орлов спростував цю заяву й наголосив, що "обстріл" будівлі СБУ – це справа рук самих росіян.

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За його словами, ніч на 12 липня в Енергодарі була неспокійною, оскільки спочатку людей розбудили звуки кількох вибухів, а далі протягом другої половини ночі в різних мікрорайонах лунали дивні хаотичні постріли.

На думку жителів міста, окупанти стріляли просто в повітря, зображуючи перестрілку, якої насправді не було.

Вже на ранок від самих окупантів з'явилась інформація, що з дронів начебто було атаковано приміщення СБУ в Енергодарі. Вкотре переконуємося, що вірити будь-якій інформації, яка виходить від них, не можна! "Обстріл" будівлі СБУ – це провокація самих росіян. Як і подальша стрілянина в повітря на вулицях міста,

– написав він.

Орлов також підкреслив, що обстрілювати будівлю СБУ нашим Збройним Силам немає жодного сенсу, оскільки вона вже тривалий час не використовується самими окупантами. І нашим спецслужбам про це відомо. Насправді це російські військові обстріляли і потім показали пошкодження гаража, який розташований неподалік будівлі Служби безпеки.

Навіщо це окупантам

Однак, як зауважив міський голова, незрозуміло, для чого їм це потрібно. Імовірно, хочуть "виправдати" обстріли населених пунктів на протилежному березі Дніпра або вдають, що ведуть нічні бої з противником. Останнє потрібно їм для того, щоб довше затриматися в місті й не потрапити на ротацію.

Окупанти отримали наказ йти у наступ на Запоріжжі

росіяни не полишають надій окупувати ще більше території України. За словами кореспондента із Запоріжжя, лише за добу 10 липня російські загарбники здійснили 43 удари по області.

Він також зазначив, що з Маріуполя у бік Бердянська пройшла колона із технікою та особовим складом окупантів. Чи піде вона у бік Херсона або Запоріжжя – поки невідомо. Місцевим страшно, адже окупанти рухаються вночі. Кореспондент припустив, що росіяни отримали наказ йти у наступ на Запоріжжі.

До того ж наголосив, що російські загарбники своїми діями спричинили чергову гуманітарну катастрофу у Запорізькій області.

Детальніше про те, як живе окупована Запорізька область: дивіться відео