Переміщували корабельні ракети: "Атеш" розкрив логістику росіян в окупованому Севастополі

Українські партизани продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Так, представники руху "Атеш" поділилися знахідкою, яку вони виявили у Севастополі в анексованому Криму.

Зокрема, партизани виявили логістику корабельних ракет російських загарбників. Представники руху опору також опублікували координати місця, звідки споряджають ракети окупанти.

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"Атеш" виявив логістику корабельних ракет росіян

Партизани розповіли, що їхні агенти провели розвідку закритого місця розвантаження військових складів окупантів на Північ від Севастополя, поряд із містом Інкерман в анексованому Криму.

За нашими даними, на цій станції здійснюється вивантаження крилатих ракет "Калібр" та протикорабельних ракет "Онікс" для берегового ракетного комплексу,

– сказали представники руху опору.

В "Атеші" наголосили, що після вивантаження складів із ракетами вони прямують до Сухарної бухти, де безпосередньо здійснюється спорядження кораблів ракетами. Вони також опублікували координати цього місця у мережу.

Партизани виявили логістику корабельних росіян в окупованому Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Росіяни атакували Одесу ракетами

Російська армія 30 жовтня завдала ракетного удару по Одесі. Вибухи там пролунали практично в один момент з оголошенням повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що російські загарбники атакували судноремонтний завод в Одесі. Внаслідок удару є двоє постраждалих.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ракети окупанти пускали з Півночі анексованого Криму. Він сказав, що якщо балістична ракета запущена з Криму, то її час підльоту до цілі досить короткий.

Зрештою речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни використали балістичні ракети з ОТРК "Іскандер-М". Раніше припускали, що по Одесі російська армія могла вдарити по місту протикорабельними ракетами "Онікс".

У "Атеші" закликали приєднуватися до звільнення Криму разом із партизанами. Для цього потрібно написати координатору руху опору у телеграм – @Crimean_coordinator.