У ніч проти 24 листопада Київ опинився під повітряною атакою із застосуванням швидкісних безпілотників. У місті прогриміли вибухи.

Про загрозу повідомили у Повітряних силах. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

Обстріл Києва стався вночі 24 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили 24 листопада вночі о 02:01. У цей час до столиці прямували реактивні дрони російської армії, зокрема з боку Броварів.

За кілька хвилин кияни почули вибухи та роботу сил Протиповітряної оборони. Місцеві моніторингові спільноти вказували, що БпЛА намагаються атакувати енергетичні об'єкти.

Про наслідки обстрілу ворога докладної інформації влада ще не публікувала. Обстріл України триває, загроза не минула і для Києва.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Додамо, що ввечері 23 листопада 3 райони Києва опинилися під повітряним ударом Росії. Вже відомо, що тоді поранень зазнали 5 людей, також пошкоджені житлові будинки.