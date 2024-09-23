На Сумщині FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі
Джерело:Сумська ОВА
У Сумській області окупанти влучили по рейсовому автобусу, в якому їхали місцеві жителі. На жаль, вороги поранили людей.
У Сумській ОВА розповіли, що інцидент трапився 23 вересня у Миропільській громаді. До речі, ворог 19 вересня цинічно вдарив по геріатричному пансіонату в Сумах.
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Що відомо про цинічний обстріл ворога
Сьогодні вранці, 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі,
– заявили в Сумській ОВА.
Там зазначили, що станом на 11:36 23 вересня, зазнали поранень двоє людей. Їх доправили в лікарню.
У Сумській військовій адміністрації заявили, що російські загарбники вчинили черговий цинічний злочин, скерувавши дрон по мирних людях.
Варто зауважити, що евакуацію 5 вересня почали з 5 населених пунктів Сумщини. Зокрема, з міста Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, а також Манухівка та Іванівка Конотопського району.
Вже 22 вересня влада заявила, що вивозитиме дітей з Сумського будинку дитини.