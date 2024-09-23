На Сумщині FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі

У Сумській області окупанти влучили по рейсовому автобусу, в якому їхали місцеві жителі. На жаль, вороги поранили людей.

У Сумській ОВА розповіли, що інцидент трапився 23 вересня у Миропільській громаді. До речі, ворог 19 вересня цинічно вдарив по геріатричному пансіонату в Сумах.

Дивіться також План перемоги Зеленського міститиме продовження операції у Курській області, – The Times

Що відомо про цинічний обстріл ворога

Сьогодні вранці, 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, у якому їхали місцеві жителі,

– заявили в Сумській ОВА.

Там зазначили, що станом на 11:36 23 вересня, зазнали поранень двоє людей. Їх доправили в лікарню.

У Сумській військовій адміністрації заявили, що російські загарбники вчинили черговий цинічний злочин, скерувавши дрон по мирних людях.

Варто зауважити, що евакуацію 5 вересня почали з 5 населених пунктів Сумщини. Зокрема, з міста Глухів, Есмань, Свеса Шосткинського району, а також Манухівка та Іванівка Конотопського району.

Вже 22 вересня влада заявила, що вивозитиме дітей з Сумського будинку дитини.