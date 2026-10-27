Атака на Україну 27 жовтня: у Києві кількість постраждалих зросла, пошкоджено офіс ДТЕК

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по столиці та регіонах, застосувавши балістику й сотні ударних дронів. У Києві та областях триває ліквідація наслідків влучань у цивільну інфраструктуру, енергооб'єкти та підприємства.

17:06, 27 жовтня Видавництво КСД перенесло вихід новинок через удар по складу Російські війська поцілили у склад компанії в Харкові, через що реліз книжок листопада відтермінували. Серед працівників постраждалих немає, повідомили у видавництві. 16:56, 27 жовтня Кількість постраждалих у столиці зросла до 17 людей У Деснянському районі Києва правоохоронці надали невідкладну допомогу пораненому цивільному, загальне число травмованих у місті збільшилося. 15:32, 27 жовтня У Києві атаковано торговельні приміщення та автосалони У столиці зафіксовано пошкодження гіпермаркету Auchan у ТРК "Проспект" і дилерських центрів на Подолі, заклади тимчасово закрили. 14:52, 27 жовтня Двоє поранених студентів ДТЕУ перебувають у важкому стані Після вибуху біля гуртожитку у столиці пошкоджено підстанцію та генератор, медики рятують двох важкопоранених студентів. 13:53, 27 жовтня У Дергачах через ракетний удар поранено п'ятьох людей Ворожий обстріл складських приміщень у Харківській області спричинив травмування п'яти осіб, повідомили рятувальники. 11:24, 27 жовтня Внаслідок атаки на Київ пошкоджено офіс ДТЕК Уламки пошкодили будівлю підрозділу "ДТЕК Київські електромережі", працівники компанії не постраждали.

Про масовані обстріли та ліквідацію їхніх наслідків повідомили у місцевих органах влади, рятувальних службах та профільних відомствах, як зазначає 24 Канал.

Руйнування цивільних об'єктів у Києві

У столиці ворог поцілив по інфраструктурних та цивільних спорудах у Деснянському, Оболонському й Голосіївському районах. Зокрема, у Деснянському районі вибух стався неподалік сімейного гуртожитку Державного торговельно-економічного університету. Будівля зазнала руйнувань фасадів і скління, виведено з ладу генератор потужністю 120 кВт та трансформаторну підстанцію. Двоє травмованих студентів перебувають у важкому стані в медзакладі.

Крім того, пошкоджень зазнала будівля компанії "ДТЕК Київські електромережі", дилерські автоцентри на Подолі та приміщення гіпермаркету Auchan у ТРК "Проспект". Через влучання у дорожнє полотно наразі повністю заблоковано автомобільний рух Південним мостом, а поїзди зеленої лінії метро тимчасово курсують за скороченою схемою.

Удар по складу видавництва КСД у Харкові

Удень під ворожий обстріл потрапила Харківська область. Один з ударів припав на складський комплекс видавництва "Клуб сімейного дозвілля" (КСД), про що поінформували у пресслужбі видавництва.

За повідомленням компанії, серед працівників поранень ніхто не зазнав. Водночас видавці змушені відкласти заплановані на 5 листопада анонси книжкових новинок. Наразі триває оцінка руйнувань, щоб з'ясувати стан накладів книжок на складі.

Наслідки в інших регіонах

Внаслідок ворожих ударів по промисловості у Дніпропетровській області загинув шахтар, ще троє осіб травмовані. У Дергачах Харківської області через влучання у складські споруди поранено п'ятьох людей, а на Чернігівщині медичну допомогу надають шістьом постраждалим цивільним, серед яких дитина.