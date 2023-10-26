Атака окупантів біля Хмельницької АЕС: у РНБО розповіли про пошкодження та проблеми

Російські окупанти намагались дронами атакувати Хмельницьку область. Уламки ворожої зброї впали у Нетішині, де працює Хмельницька АЕС, та в Славуті.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що атака росіян у ніч проти 25 жовтня є тактикою ворога. За словами посадовця, обстріл ворога мав відбутись поблизу небезпечного об’єкта, пише 24 Канал.

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На превеликий жаль, деякі уламки спричинили пошкодження і були певні проблеми. Я хочу сказати, що це традиційна російська "лякачка", коли вони лякають увесь світ або атомною зброєю, або якимось атомним інцидентом. Це варвари. До цього вже треба якось звикати,

– заявив Олексій Данілов.

Посадовець додав, що це ще одне попередження світу, що війну потрібно закінчити якомога швидше. Для цього потрібна максимальна допомога.

Окрім того, Олексій Данілов заявив після слів Володимира Зеленського про відповідь ворогу, що є чітке розуміння, що ворог не залишиться непокараним, якщо далі буде продовжувати атаки. Посадовець пообіцяв потужну відповідь окупантам.

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Росія атакувала дронами біля Хмельницької АЕС