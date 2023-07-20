Росіяни намагаються знищити портову структуру України: фронтовий огляд від Світана

Триває третя доба, відтоді коли Росія не продовжила зернову угоду і завдає масованих атак по території України. Ворог б'є прицільно по Півдню, по портовій інфраструктурі, використовуючи дорогі та рідкісні ракети.

Про це для 24 Каналу в щоденному зведенні з фронту розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Також він проаналізував перспективи руху українського угрупування навколо міста Бахмут та в напрямку Півдня.

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Росіяни активізували масовані обстріли

В ніч проти 20 липня російські терористи атакували низку областей Півдня та Півночі України. В Одесі зафіксовано руйнування, є 4 постраждалих, в Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених. Цієї ночі була застосована атака з використанням ракет та дронів, яких було понад 2 десятки.

Серед усього було використано дрони типу "Шахед", ракети "Онікс" та Х-22.

"Онікси" росіяни використовують вкрай рідко, адже вони є надзвичайно дорогими. Вартість одного становить понад мільйон доларів.

Якщо росіяни почали їх використовувати, то для них дуже важливо знищити портові побудови, порти, фактично вилучити з економічного обміну наші південні напрямки,

– переконаний військовий аналітик.

З терористами не повинно бути жодних домовленостей та переговорів, адже вони почнуть підіймати ставки, шукати слабкі місця. Це зараз відбувається на Півдні України. Це відбуватиметься доти, доки ми не закриємо береговими ракетними комплексами, ЗРК увесь південь – від Миколаєва до південного заходу Одеси.

Зараз питання вирішуються, розповів Світан. Хоча без авіації це зробити надзвичайно складно.

Повний аналіз бойових дій від Романа Світана: дивитися відео

Україна буде знищувати військові об'єкти в Криму

Своєю чергою українська сторона четвертий день поспіль продовжує атакувати незаконні забудови, мости в тимчасово окупованому Криму. Вчора, як мінімум, 4 безпілотники, за повідомленнями місцевої "влади" долетіли в Севастопольську бухту.

Зараз основне завдання – знищувати військові об’єкти в Криму.

Залужний сказав, що Крим будемо звільняти військовим шляхом, а генерал сказав – генерал зробив. Тому всі зусилля наших далекобійних засобів ураження будуть направлені на знищення військових об'єктів в Криму. Тому весела осінь, як мінімум, кримським військовим об'єктам забезпечена,

– додав полковник запасу.

Це відбувається за місяць – два до заходу військ на цю територію. Тому можна підрахувати, коли наш Генштаб приблизно планує почати звільняти півострів.

Огляд південно-східного фронту

На південно-східному напрямку в ЗСУ зафіксований захід в Старомайорське. Українські оборонці фактично зрізали Времіївський виступ. Тепер на тій території можна формувати клин виходу до основної лінії оборони ворога. Мовиться про відстань від Старомайорського до Старомлинівки. Це загальний напрямок руху на Маріуполь або Бердянськ, залежно від задуму головнокомандувача.

Щодо східного напрямку з'явилася цікава заява генерала Олександра Сирського, що зараз ЗСУ створили усі умови, аби зайти в Бахмут, зробили напівоточення для окупанта і можуть в десятки разів менше витратити сил, ніж окупант, аби зайти в Бахмут чи витіснити противника на цьому напрямку.

На це був спрямований увесь рух ЗСУ навколо міста протягом останнього часу, спочатку вони взяли висоти, а тепер можуть рухатися вздовж північних та південних кордонів міста.

Натомість на Куп'янсько-Лиманському напрямку уже давно концентрується близько 100 тисяч особового складу ворога. Однак вздовж тамтешніх річок величезна кількість боліт, на яких просто нереально розвернутися такому угрупуванню, тому просуватися воно не може.

До того ж ЗСУ активно протидіють будь-яким атакам. Адже і коли українська сторона звільнила цю територію широкомасштабного наступу також не було, зважаючи на ландшафт, діяли малими тактичними групами.