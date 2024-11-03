Пані посол США в Україні відзначила роботу ППО

Пані посол США в Україні відзначила успішну роботу мобільних вогневих груп Нацгвардії України та Прикордонної служби. Адже тривогу вночі проти 3 листопада в Києві оголошували двічі й вона тривала сумарно 5,5 годин.

Пані посол відзначила, що мобільні вогневі групи рятують життя, пише 24 Канал з посиланням на допис Бріджит Брінк.

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Що заявила пані посол США про війну в Україні

Мобільні вогневі групи Нацгвардії та Держприкордонслужби рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії,

– написала Бріджит Брінк.

Пані посол відзначила, що уряд США профінансував 800 таких груп, які з 1 січня 2024 року збили понад 200 дронів.

До речі, пані посол ЄС в Україні Катаріна Мартенова написала, що не минає жодного дня без невпинних нападів дронами та ракетами та касетними бомбами Росії по цивільних цілях в Україні.

Пані посол закликала надати Україні більше засобів ППО та ударних можливостей та притягнути Росію до відповідальності.

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Володимир Зеленський відзначив, що Росія за тиждень атакувала Україну понад 900 бомбами, запустила близько 30 ракет і майже 500 "Шахедів".