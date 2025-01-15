На Заході України вночі знищили 20 крилатих ракет

Російські війська 15 січня атакували захід України ракетами та БпЛА. Підрозділи ППО знищили 20 крилатих ракет і 1 ударний БпЛА.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. 15 січня російські агресори здійснили ракетний та БпЛА удар по західному регіону України.

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Знищено 20 крилатих ракет та БпЛА

В ніч на 15 січня росіяни здійснили нову атаку на захід України, використовуючи ударний безпілотник. Вранці ж завдали масованого ракетного та авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури в межах зони відповідальності повітряного командування "Захід".

Завдяки злагодженій роботі підрозділів протиповітряної оборони та авіації командування "Захід" було знищено 20 крилатих ракет повітряного та морського базування типів Х-101/Х-55СМ, "Калібр", а також 1 ударний БпЛА типу "Shahed".

Командувач повітряного командування "Захід" висловив подяку усім захисникам неба за їх відважну бойову роботу.

До слова, 15 січня Росія здійснила комбінований удар по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА "Shahed".

Станом на 10:30 було знищено 30 ракет і 47 ворожих БпЛА. Підрозділи ППО знешкодили 20 крилатих ракет і 1 БпЛА.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що загалом було виявлено та супроводжено 117 повітряних цілей противника, серед яких: