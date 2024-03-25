Уламки ледь не пошкодили житловий будинок: наслідки атаки Росії у Дарницькому районі Києва

Вранці 25 березня російська армія завдала удару балістикою по Києву. Внаслідок падіння уламків постраждало кілька районів столиці, зокрема Дарницький.

Так, там було пошкоджено приватну територію киян. На щастя, після атаки Росії у Дарницькому районі обійшлося без постраждалих.

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Наслідки у Дарницькому районі

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької РДА у місті Києві Микола Калашник поділився наслідками атаки Росії. Так, за його словами, у Дарницькому районі після ракетного обстрілу уламком пошкоджено приватну зону. Сталося це у мікрорайоні Осокорки.

Без подальшого загоряння. Виїхав особисто. Екстрені служби працюють на місці. Постраждалі попередньо відсутні,

– сказав він.

Наслідки влучання уламків у Дарницькому районі / Микола Калашник

Згодом в ефірі телемарафону Калашник розповів, що власники житла перебували у підвальному приміщенні. Йдеться про чоловіка, жінку і їх онуку. Осколки пошкодили допоміжне приміщення біля самого будинку – житловий будинок вцілів.

Наразі місці працюють працівники ДСНС. Щоб не допустити пожежі, вони відпрацьовують залиття уламка ракети. Ще один елемент впав на дорозі. Також без постраждалих – і без руйнування майна.

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