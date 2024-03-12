Атака Росії на Кривий Ріг: відома кількість постраждалих дітей

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині. На жаль, є загиблі та постраждали люди

Внаслідок атаки Росії на Кривий Ріг ввечері 12 березня постраждали 7 дітей. Про це написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Що відомо про постраждалих

Спочатку Лисак написав про 4 постраждалих дітей. Трохи пізніше він уточнив, що кількість постраждалих дітей зросла до 7. Загалом наразі відомо про 36 постраждалих людей. Глава Дніпропетровської ОВА зауважив, що кількість людей, що зазнали травм, зростає.

Постійно збільшується й число постраждалих. Як і кількість дітей серед них. Їх вже 7. А загалом людей, які зазнали травм – 36. Це на зараз. Вдячний кожному, хто поруч з містянами, які у стані шоку. Тільки терористи здатні скеровувати смертоносну зброю на мирних!

– написав він.

Також Лисак уточнив, що внаслідок російської атаки у Кривому Розі зайнялися два будинки. А саме п'ятиповерхівка та дев'ятиповерхівка.