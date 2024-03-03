Росія вдарила по пʼятиповерхівці у Кураховому: серед постраждалих є діти

Росія продовжує атакувати житлові будинки. Цього разу окупанти поцілили по багатоквартирній будівлі у місті Курахове, внаслідок чого постраждали діти та дорослі.

У неділю, 3 березня, росіяни атакували Курахове Донецької області, внаслідок чого постраждали діти та дорослі. Про це написав у своїх соцмережах міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Яка кількість поранених

Глава МВС повідомив про 16 поранених, серед яких є 2 дітей.

Станом на зараз відомо про 16 поранених людей, серед них 2 дитини – 2006 та 2009 років народження. Пошкоджені понад десяток багатоквартирних будинків,

– заявив Клименко.

Міністр підтвердив інформацію про те, що росіяни вдарили по місту Курахове авіабомбою. Окупанти поцілили по пʼятиповерховому будинку.

Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін раніше повідомляв, що всіх поранених ушпиталили. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Що відомо про російську атаку

Росія вдарила по Кураховому в обід. Під атакою опинився центр міста.

Вадим Філашкін заявляв, що окупанти пошкодили щонайменше 15 багатоповерхівок. На місці їхнього злочину працювали представники місцевої влади, поліцейські та співробітники ДСНС.

Росія постійно тероризує Курахове