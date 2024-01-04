Знищення музею Шухевича: Садовий пояснив наслідки атаки Росії на Львів

Андрій Садовий ще раз прокоментував знищення росіянами музею Романа Шухевича. Він розповів, що вдалося врятувати.

Мер Андрій Садовий знову прокоментував атаку Росії на Львів, яка сталася у ніч з 31 грудня на 1 січня. Міський голова виклав відповідний допис у соцмережах.

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Що буде з музеєм

Міський голова Львова повідомив, що 4 січня експерти завершують сканування завалів. За його словами, це потрібно для майбутньої реставрації та міжнародного трибуналу. У п'ятницю, 5 січня, місцеві служби та фахівці розбиратимуть ці завали. Після цього міська влада оголосить архітектурний конкурс. Пропозиції прийматимуть близько 2 місяців, а потім визначать переможця.

Крім цього мер розповів про наслідки атаки російських окупантів на музей Шухевича.

Внаслідок атаки знищено 16 музейних експонатів, які входили до Музейного фонду України. Кількасот музейних експонатів вдалося зберегти, їх було вивезено ще на початку повномасштабного вторгнення,

– заявив Садовий.

Також він повідомив про звернення кількох меценатів із пропозицією профінансувати відбудову. Садовий подякував їм за бажання зберегти історію, однак зауважив, що сьогодні ці кошти треба витратити на ЗСУ. Садовий наголосив, що музей почнуть відбудовувати після перемоги України над Росією.



Такий вигляд зараз має музей Шухевича / Фото Андрія Садового

Що відомо про атаку на Львів