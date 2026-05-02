Росія атакувала Україну 163 БпЛА: як відпрацювали сили ППО
- В ніч на 2 травня російські окупанти запустили 163 ударних безпілотники для атаки на Україну.
- Сили ППО збили 142ворожих БпЛА.
В ніч на 2 травня окупанти атакували територію України безпілотниками. Ворог запустив 163 ударних БпЛА.
Під час атаки Росія використала дрони типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас". Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Дивіться також Зеленський розкрив, для яких двох міст посилять ППО
Скільки БпЛА збили сили ППО?
Окупанти запускали безпілотники з таких напрямків:
- Курськ;
- Орел;
- Міллерово;
- Приморсько-Ахтарськ;
- Гвардійське;
- Чауда;
- ТОТ Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,
– зазначили в ПС ЗСУ.
Станом на 8:00 сили ППО збили/подавили 142 ворожих безпілотники. На жаль, зафіксовано влучання 17 БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків.
Які наслідки російської атаки?
Уночі 2 травня дрон "Шахед" влучив у житловий будинок у Харкові. На щастя, він не вибухнув, що дозволило уникнути тяжчих наслідків.
У Кривому Розі під час атаки дронів-камікадзе "Шахед" постраждав об'єкт критичної інфраструктури.
Також Росія зранку 2 травня вдарила безпілотником по Херсону. Він поцілив по маршрутці у Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.