Росія атакувала Україну 163 БпЛА: як відпрацювали сили ППО

В ніч на 2 травня окупанти атакували територію України безпілотниками. Ворог запустив 163 ударних БпЛА.

Під час атаки Росія використала дрони типу "Шахед", "Гербера" та "Італмас". Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Дивіться також Зеленський розкрив, для яких двох міст посилять ППО

Скільки БпЛА збили сили ППО?

Окупанти запускали безпілотники з таких напрямків:

Курськ;

Орел;

Міллерово;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське;

Чауда;

ТОТ Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– зазначили в ПС ЗСУ.

Станом на 8:00 сили ППО збили/подавили 142 ворожих безпілотники. На жаль, зафіксовано влучання 17 БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків.

Які наслідки російської атаки?

Уночі 2 травня дрон "Шахед" влучив у житловий будинок у Харкові. На щастя, він не вибухнув, що дозволило уникнути тяжчих наслідків.

У Кривому Розі під час атаки дронів-камікадзе "Шахед" постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

Також Росія зранку 2 травня вдарила безпілотником по Херсону. Він поцілив по маршрутці у Дніпровському районі міста. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.