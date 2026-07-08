У Херсоні росіяни атакували дроном автобус: загинула жінка, семеро людей поранені

Російські окупанти вкотре скоїли воєнний злочин. Ворог цинічно вдарив по маршрутному автобусу у Херсоні.

Про це повідомили у поліції.

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Які наслідки російської атаки?

Близько 07:00 окупанти атакували Херсон БпЛА. Окупанти свідомо спрямували дрон типу "FPV" на маршрутний автобус у мікрорайоні Шуменський.

Внаслідок атаки поранень зазнали 7 людей. На жаль, одна жінка загинула. Медики наразі надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Військовослужбовці країни-агресора вчинили черговий свідомий акт терору проти мирних жителів Херсона,

– заявили у поліції.

Коли ще ворог атакував Херсон?

Російські війська 4 червня атакували автомобіль екстреної медичної допомоги на території однієї з лікарень Дніпровського району Херсона. Внаслідок удару постраждали троє медичних працівників.

Удари по медиках є черговим воєнним злочином Росії та спрямовані на те, щоб позбавити мешканців Херсона можливості отримувати невідкладну допомогу.

Під час російської атаки на Херсон 27 травня протягом кількох годин Корабельний район міста двічі зазнавав удару. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинув чоловік, а його сім'я зазнала важких поранень.