Ворожий обстріл Харкова: частина ракет була виробництва КНДР

Росіяни 7 лютого вкотре завдали ракетного удару по Харкову. Стало відомо, що декілька ракет, випущених по місту, були північнокорейського виробництва.

Дві з п'яти ракет, які російські війська запустили 7 лютого по Харкову, виробили у Північній Кореї. Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Росіяни вдарили по Харкову ракетами КНДР

Харків 7 лютого був під атакою російських військ. Окупанти запускали по місту ракети, частина з яких вироблені в КНДР.

Це показали попередні висновки експертизи, про що розповіли у поліції Харківської області.

Сергій Болвінов зазначив, що запущені росіянами ракети були балістичними. За його словами, вони впали на територію промзон.

Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів – це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23),

– написав Сергій Болвінов.

Уламки ракет, які Росія випустила по Харкову вранці 7 лютого 2024 року / Фото Сергій Болвінов

Атака Росії по Харкову 7 лютого: що відомо