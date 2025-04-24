Росія запустила крилаті ракети зі стратегічної авіації

У ніч на 24 квітня російські війська здійснили пуски крилатих ракет із літаків стратегічної авіації. Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Зафіксовано щонайменше три Ту-95МС, що злетіли з аеродрому Оленья, а також два Ту-160 з бази Енгельс.

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Росія атакує з літаків стратегічної авіації

Повітряна тривога поширюється на все більшу частину України. Влада закликає не ігнорувати сигнали небезпеки та негайно прямувати до укриттів.

Наразі небо над Україною під пильним контролем ППО.

Важливо, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Сьогодні вночі Росія атакувала Київ та область ракетами і "Шахедами" в ніч проти 24 квітня. У столиці та на Київщині лунали вибухи.

Відомо, що уламки впали у Шевченківському районі, Святошинському та ще за однією адресою у Голосіївському.