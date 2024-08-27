Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами: хронологія 916 дня війни
Російські загарбники продовжують тероризувати Україну, атакуючи міста та регіони ракетами, безпілотниками. Вороги намагаються знищити нашу критичну інфраструктуру, ранять і вбивають людей.
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Після 1 ночі 27 серпня вибухи через ворожу атаку лунали в Києві та області, на Запоріжжі, в Сумах, у Старокостянтинові, на Рівненщині. Росія балістикою атакувала готель в Кривому Розі. У місцевих телеграм-каналалах писали, що мовиться про готель Аврора". Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що ракетне влучання було в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, ще п'ять осіб, Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірб заявив, що США будуть конфіденційно говорити з Україною щодо зняття обмеження на застосування західної зброї по території Росії.
Росія атакувала регіони України
Росія такувала готель в Кривому Розі
– заявив Вілкул.
Після 1 ночі 27 серпня вибухи через ворожу атаку лунали в Києві та області, на Запоріжжі, в Сумах, у Старокостянтинові, на Рівненщині.
Росія балістикою атакувала готель в Кривому Розі. У місцевих телеграм-каналалах писали, що мовиться про готель Аврора".
Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що ракетне влучання було в будівлю цивільної інфраструктури.
Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, ще п'ять осіб,
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірб заявив, що США будуть конфіденційно говорити з Україною щодо зняття обмеження на застосування західної зброї по території Росії.