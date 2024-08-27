Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами: хронологія 916 дня війни

Російські загарбники продовжують тероризувати Україну, атакуючи міста та регіони ракетами, безпілотниками. Вороги намагаються знищити нашу критичну інфраструктуру, ранять і вбивають людей.

Що відбувається в Україні на фронті та в тилу, які новини в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Масована атака на енергоінфраструктуру України: хронологія 915 дня війни