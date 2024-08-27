Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами: хронологія 916 дня війни

27 серпня 2024, 06:47
Читать новость на русском
Автор: Діана Квасневська

Російські загарбники продовжують тероризувати Україну, атакуючи міста та регіони ракетами, безпілотниками. Вороги намагаються знищити нашу критичну інфраструктуру, ранять і вбивають людей.

Що відбувається в Україні на фронті та в тилу, які новини в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу

Дивіться також Масована атака на енергоінфраструктуру України: хронологія 915 дня війни

06:43, 27 серпня

Росія атакувала регіони України

Після 1 ночі 27 серпня вибухи через ворожу атаку лунали в Києві та області, на Запоріжжі, в Сумах, у Старокостянтинові, на Рівненщині. 

01:47, 27 серпня

Росія такувала готель в Кривому Розі

Росія балістикою атакувала готель в Кривому Розі. У місцевих телеграм-каналалах писали, що мовиться про готель Аврора".

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив, що ракетне влучання було в будівлю цивільної інфраструктури.

Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами, можливо, ще п'ять осіб,
– заявив Вілкул.  

00:36, 27 серпня

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірб заявив, що США будуть конфіденційно говорити з Україною щодо зняття обмеження на застосування західної зброї по території Росії. 