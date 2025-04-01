Дехто досі не знає, як діяти: чи здатна Росія на відкриту агресію проти країн НАТО

Росія не буде здійснювати повномасштабний сухопутний наступ на країни НАТО. Однак країна-агресорка може вдаватися до провокативних дій. Зокрема, застосовувати засоби повітряного нападу.

Польща та країни Балтії хвилюються, якщо це не буде повномасштабний наступ Росії, то чи вважатимуть в Альянсі це нападом. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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Виникає багато питань

Олександр Мусієнко припустив, що якщо Росія випустить, наприклад, 100 дронів типу "Шахед" по Литві або Польщі, то зробить це з території Білорусі. Максимум, що може зробити Альянс у такому випадку – відповідь по території Білорусі, а не Росії.

На жаль, Росія освоює цей тип ведення бойових дій, використовуючи величезну кількість дронів, масштабуючи технологічний потенціал, який вона здобуває від інших держав. Не мовиться про те, що загарбники атакуватимуть НАТО величезною армією.

Але вона може вдаватися до провокативних дій. Вони можуть застосовувати засоби повітряного нападу. Країни НАТО переважають Росію за потенціалом. Зокрема, з повітря. Тому що країни Альянсу мають більше літаків та засобів авіаційного ураження,

– підкреслив військовослужбовець.

Але водночас виникають загрози з безпілотниками, новими технологіями, підривними операціями, які Росія проводить безпосередньо у Європі. Відбуваються різні дивні події. Наприклад, вибухи, пожежі на заводах і так далі. Також було, зокрема, падіння російського дрона у Румунії.

Може мовитися про дрібні інциденти, які не призведуть до відкритого протистояння. Але ця ситуація може напружуватися далі. Тому у країн є побоювання.

Є країни, які не розуміють, як їм діяти. Наприклад, Польща звернулась ще у 2023 році до штаб-квартири НАТО. Суть звернення була у тому, в який спосіб діяти, коли стаття 5 про колективну безпеку Альянсу поширюється на певні інциденти та агресивні прояви з боку тієї ж Росії, а коли не поширюється, у який спосіб це розмежувати,

– сказав Мусієнко.

Сьогодні немає інструкції щодо такої процедури. Альянс так і не дав відповіді. Можливо, просто її не публікували, вона таємна та не потрапила до медіа. Також невідомо, як у НАТО відреагували на звернення Польщі.

Думаю, побоювання Польщі та країн Балтії полягає у тому, що якщо це не буде повномасштабний наступ, а будуть так звані гібридні операції, якщо "Шахеди" полетять з Білорусі на Захід, як тоді діяти? Чи буде НАТО вважати це повноцінним нападом? Тут є багато питань,

– додав військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

До слова, військовий експерт Сергій Грабський припустив, що це може бути вторгнення збройних сил Росії та білоруського корпусу російської армії. На його думку, насамперед існує небезпека для Литви.