Росія вночі атакувала та пошкодила ТЕЦ на Півдні: в Укренерго пояснили наслідки

Російські окупанти обстріляли теплоелектроцентраль у південному регіоні України. В результаті об'єкт критичної інфраструктури зазнав пошкоджень та руйнувань.

У ніч з 29 на 30 листопада ТЕЦ опинилася під атакою російських окупантів. Загарбники застосували артилерію.

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Що відомо про наслідки атаки

В Укренерго повідомили про, що внаслідок російської агресії є руйнування будівель та обладнання.

Теплопостачання споживачів не припинялось, можливості для електропостачання обмежені. В роботу включився блок на одній з теплових електростанцій,

– мовиться у повідомленні.

В Укренерго заявили, що електроенергії, яку виробляють наші електростанції поки що достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Крім цього погодні умови сприяють виробництву більшого обсягу електроенергії сонячними електростанціями.

На цей час ліміти споживання не запроваджувались. В Укренерго зауважили, що графіки відключень світла не вводилися та не прогнозуються.

Яка ситуація з енергетикою в Україні